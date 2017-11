Opnieuw brandweerman geschorst om racisme

Dat bevestigt het corps Amsterdam-Amstelland na berichtgeving van ThePostOnline.nl. Het gaat om een zogeheten bevelvoerder (die de leiding heeft over tankautospuiten bij de brandweer) die racistische opmerkingen tegen een collega zou hebben gemaakt. Verdere details anders dan dat er een onderzoek is gestart ontbreken.

De bevelvoerder is al de tweede Amsterdamse brandweerman die dit jaar vanwege racisme geschorst wordt. In februari werd iemand die zich stelselmatig racistisch uitliet naar huis gestuurd. De man zou West 'het kalifaat' genoemd hebben en het over 'kanker-Marokkanen en 'zwarte apen' hebben gehad. Overigens maakte een rechter die schorsing ongedaan. De brandweer had de procedure rondom zijn ontslag niet nauwkeurig afgewerkt, zo besloot het vonnis toen.