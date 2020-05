Opmerkelijke oproep sportscholen: ‘Mark, we helpen je graag om Nederland fitter te maken’

Han de Hair, voorzitter van de Vereniging Exclusieve Sportcentra (VES), wil niet alleen dat de sportscholen zo snel mogelijk weer opengaan, maar ook benadrukken dat fitnesscentra op dit moment een heel belangrijke rol spelen bij de gezondheid van mensen. ,,We zien dat sporten hartstikke belangrijk is op dit moment.”



Thuis een aantal oefeningen doen is niet altijd voldoende, zegt De Hair. ,,Er zijn een heleboel mensen die zich thuis prima redden, maar er is ook een grote groep die hulp nodig heeft bij het fit en gezond blijven. En dat is juist de categorie die het het hardst nodig heeft. Die zitten echt te wachten tot wij weer open kunnen.”



De sportscholen weer openen kan absoluut op een veilige manier, vindt De Hair. ,,We hebben looproutes bepaald en daar waar nodig zetten we schermen tussen toestellen in of halen we toestellen weg zodat de afstand wat groter wordt. In danszalen plakken we stickers op de vloer.”