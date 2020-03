Opluchting bij restaurants: afhalen tóch mogelijk, drive-thru’s weer open

Het kabinet heeft vanmiddag een kleine doch belangrijke wijziging aangebracht in de gisteren afgekondigde maatregelen voor de horeca in Nederland. Na nieuw overleg is besloten om het afhalen van eten bij restaurants weer mogelijk te maken en de drive-thru’s van McDonald’s, Burger King en KFC weer beschikbaar te stellen.

Onder diverse ondernemers heerste sinds gisteren veel onduidelijkheid. Grote fastfoodketens als McDonald's wisten niet of ze hun drive-thru’s wel of niet moesten sluiten.

Cashless

In de lijst van de door de overheid afgekondigde maatregelen is vanmiddag een wijziging gedaan om een eind te maken aan de verwarring. ,,Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis, niet ter plaatse opeten’, valt te lezen.

McDonald’s is blij met de aanpassing en bevestigt dat alle McDrive’s morgenvroeg weer open zullen gaan. ,,Maar er zullen vast al eerder enthousiaste restaurants open gaan om gasten een contactloze McDrive te bieden”, zegt een woordvoerder. ,,We vragen gasten om alleen cashless te betalen.” Het parkeerterrein van de McDonald’s is op advies van de overheid gesloten.

Roodgloeiend

Sinds het kabinet bekendmaakte dat alle restaurants hun deuren moeten sluiten, staat de telefoon bij Thuisbezorgd.nl roodgloeiend. ,,Enkele honderden restaurants hebben interesse om vanaf nu hun maaltijden te laten bezorgen”, laat woordvoerder Joris Wilton weten. ,,Het zijn vooral de plekken waar je in eerste instantie alleen een tafeltje kan reserveren, zonder bezorgen of afhalen, die zich nu massaal aanmelden.”

De restaurants die het moeilijk hebben kunnen op deze manier toch nog wat omzet genereren in deze periode. Thuisbezorgd had zich hier de afgelopen dagen wel al op voorbereid. ,,Het is nooit makkelijk als het ineens extra druk is, maar we zagen het ergens wel aankomen. Hierdoor hebben we ons kunnen instellen op het extra werk van bijvoorbeeld het online zetten van alle nieuwe restaurants. Dat is technisch even aanpoten, maar vooralsnog gaat alles gewoon goed en hebben we het onder controle.”

Extra bezorgers

Ook zet Thuisbezorgd.nl waar nodig extra bezorgers in. ,,Veel restaurants bezorgen zelf hun eten, maar mocht dat niet meer gaan dan hebben wij een flexibel rooster. We kunnen altijd nog meer werknemers inzetten als we merken dat het echt druk wordt.”

De bezorgdienst merkt verder nog geen verandering in het aantal bestellingen. ,,Het is nog vroeg om te kijken naar de invloed ervan. Ik denk dat zat mensen het straks fijn vinden dat ze op deze manier nog wel kunnen genieten van het eten wat in hun favoriete restaurants wordt bezorgd. Daarnaast is het waarschijnlijk ook veiliger dan zelf naar de supermarkt te gaan. Aan de andere kant denk ik ook dat mensen juist graag zelf willen koken omdat ze dan zeker weten waar het vandaan komt.”

Extra maatregelen

Eerder had de eten-bestelsite al extra maatregelen genomen om zowel consumenten als werknemers te beschermen. ,,Bestellingen worden alleen nog maar contactloos gedaan. De bezorgers zetten de maaltijden voor de deur, bellen dan aan en zetten een paar stappen terug. Daarnaast hebben ze hygiëne maatregelen doorgevoerd en wordt de interactie tussen medewerkers beperkt. De kans op besmetting is op deze manier zeer klein.”

De bezorgdienst blijft zo lang deze maatregelen gelden gewoon functioneren. ,,Totdat wij andere instructies krijgen van de overheid, blijven wij gewoon bezorgen.”