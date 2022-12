Oplichter Piet vertelt openlijk over zijn misdaden, maar waarom wordt hij niet opgepakt?

Tot 20 jaar cel opgelegd aan jonge verdachten voor huurmoord Amstelveen

Voor de huurmoord op de 56-jarige Itzhak Meiri heeft de rechtbank vrijdag straffen opgelegd oplopend tot twintig jaar. De jeugdige verdachte F.M. (17) is veroordeeld tot de maximale jeugddetentie van twee jaar en jeugd-tbs. De eis van het Openbaar Ministerie was acht jaar cel en tbs op basis van het volwassenenstrafrecht, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

16 december