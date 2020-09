Ophef rond officier van justitie die Akwasi ontsloeg van vervolging

Man ligt gewond op oprit woning na schietinci­dent

7:00 De politie in Limburg is op zoek naar getuigen van een mogelijk schietincident zaterdagavond aan de Bradleystraat in Sittard. Een man, wiens identiteit nog niet is vastgesteld, raakte daarbij gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend.