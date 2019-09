Opgepakte YouTuber Ties laat van zich horen: ‘ineens was mijn pasfoto op de Amerikaanse tv’

YouTuber Ties Granzier (20), die afgelopen dinsdag in Amerika werd opgepakt omdat hij het militaire terrein Area 51 op wilde, is compleet overrompeld door zijn arrestatie. Dat vertelt hij zuchtend in een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal. Ondanks alles heeft hij vertrouwen in een goede afloop. ‘Het is niet te beschrijven wat er gebeurd is. Ik kan het niet in woorden omschrijven.’

YouTuber Ties uit het Limburgse Linne werd samen met een andere vlogger Govert Sweep (21) uit Boxmeer in de kraag gevat. De twintigers wilden het zwaar beveiligde Area 51 in Nevada binnendringen, maar werden gepakt. Hun arrestatie kwam groot op de Amerikaanse televisie. De YouTubers verschenen met pasfoto en al op de beeldbuis. De lokale politie bracht de arrestatie bewust naar buiten om een punt te maken. Er proberen vaker mensen de militaire basis binnen te dringen, maar dat is ten strengste verboden.

In de video zegt Ties dat hij geschokt was door wat hij in de media zag. ,,Het is niet normaal dames en heren. Ik werd wakker om zes uur ‘s morgens in de cel. Het eerste wat ik deed die dag was lekker naar de leefruimte daar gaan. Mijn ontbijtje eten, heerlijk ontbijt, niet normaal. En toen zag ik onze eigen hoofden in één keer op de tv daar staan, mijn pasfoto op de Amerikaanse, óp de Amerikaanse tv. Ohhhhh.”

De foto's van Ties Granzier (rechts) en Govert Sweep vanuit de Amerikaanse gevangenis verschenen op de televisie. © AFP

De YouTubers kwamen afgelopen vrijdag vrij nadat ze vijfhonderd dollar borg betaalden. Ze verblijven nu in een hotel in Las Vegas, terwijl ze wachten op hun rechtszaak die maandag dient. ,,We gaan er zo goed mogelijk voorbereid naartoe. We hebben een advocaat en ja, dan gaan we ervoor zorgen dat het goed komt", zegt Ties. Intussen proberen de vloggers van hun tijd in Las Vegas te genieten. ,,Amerika is wel een mooi land though.”

Quote We gaan er zo goed mogelijk voorbereid naartoe. We hebben een advocaat en ja, dan gaan we ervoor zorgen dat het goed komt Ties Granzier, Gearresteerde YouTuber

Inhoudelijk gaat Ties niet in op wat ze bij Area 51 deden. Dat komt maandag in de rechtszaak ter sprake. De twee reisden afgelopen zondag af naar Amerika om een documentaire te maken over Area 51 toen zij werden gesnapt in hun huurauto op Nevada National Security Site in Nye County. Ze waren al enkele kilometers het terrein binnengedrongen, waar je zonder de juiste papieren niet mag komen. Volgens de lokale politie verklaarden de twee bij hun aanhouding dat ze heel goed Engels begrepen, maar bewust de borden ‘do not enter’ en ‘no trespassing’ (verboden toegang) hadden genegeerd, omdat ze het terrein wilden verkennen.

Drone

Toen Ties de agenten vertelde dat hij een YouTuber is en een video voor zijn kanaal wilde maken – hij heeft 735.000 volgers – besloot de politie de auto te onderzoeken. Daarbij werden enkele camera’s gevonden, evenals een drone en opnames die al van het terrein waren gemaakt. Beide Nederlanders werden daarop gearresteerd en vastgezet in de gevangenis van Nye County bij Las Vegas.

Quote Zodra we thuis zijn in Nederland laten we alles van a tot z aan jullie weten op onze YouTube-kanalen Ties Granzier, Opgepakte YouTuber

Ondanks de impact die de arrestatie heeft gehad, vertrouwt hij op een goede afloop. ,,Zodra we thuis zijn in Nederland laten we alles van a tot z aan jullie weten op onze YouTube-kanalen. Ik heb er niet meer veel aan toe te voegen. Het komt goed, het komt goed.” Hij knikt met zijn hoofd en steekt zijn duimen in de lucht. De video is al tienduizenden keren bekeken.

Ouders

De ouders van Ties kwamen gisteren al met een vlog op hun YouTube-kanaal Kwartier Granzier. Dàt filmpje is intussen bijna 300.000 keer bekeken.

Opmerkelijk is dat vader en moeder Granzier donderdagochtend óók via het nieuws vernamen dat hun zoon in een Amerikaanse cel was beland. Daar zat hij al sinds dinsdag, verklaren ze. Een collega van moeder Audrey appte dat haar zoon in het nieuws te zien was. ,,Dan denk je: ok, wat nu?”, verwoordt ze. Toen was er even paniek in huize-Grazier. Diezelfde avond kregen ze hem te spreken.

Zijn ouders noemen de bewuste donderdag de meest turbulente dag uit hun leven. ,,We willen er zelf geen drama van maken en het drama niet erger maken”, zegt zijn vader Stefan. ,,Het heeft heel weinig zin om hier continu een potje te gaan staan janken. Daar zijn we niet het type voor”, verklaart zijn moeder. Dat hun zoon in Amerika is gearresteerd noemen ze raar, vreemd en spannend.

Appje

Ties’ ouders hadden niet echt door dat hun zoon in de problemen was geraakt. Het enige dat hen opviel, was dat appjes sinds dinsdagmiddag bleven hangen en dat een reactie logischerwijs uitbleef. ,,Maar dan ga je niet meteen van dit scenario uit. Dan denk je: hé, geen bereik”, aldus moeder Audrey. ,,Ze ging ook rondreizen en een aantal filmpjes maken. Dus als ze dan een aantal uur of een dag geen bereik hebben, dat is niet vreemd.”

Quote Hij is twintig, volwassen. Hij kan de dingen doen die hij wil doen. Maar natuurlijk moet hij zich aan de wet houden Stefan Granzier, Vader Ties

Stefan en Audrey wisten dat hun zoon langs Area 51 ging, maar niet dat hij van plan was om het terrein te betreden. ,,Ik begreep uit een filmpje van Govert dat ze voorbij een bord waren gegaan, omdat ze iemand wilden spreken. Dat ze naar een post gingen en wilden vragen: wat kunnen we zien en wat mogen we fotograferen? In plaats van een antwoord zijn ze gewoon opgepakt. Dat ze daar naar binnen wilden, hebben ze niet gezegd", zegt Stefan. ,,Hij is twintig, volwassen. Hij kan de dingen doen die hij wil doen. Maar natuurlijk moet hij zich aan de wet houden.”

Volgens vader Stefan hangt de jongens een straf van maximaal zes maanden cel of een geldboete boven het hoofd. ,,Dat is wat we van het Nevada-strafrecht begrijpen.” De familie laat pas na de rechtszaak weer van zich horen.

