‘Opgepakte tbs’er Ronald van Z. verstopte zich dagenlang met tentje en fiets in bos Parijs’

De op zijn fiets in Nederland ontsnapte tbs’er Ronald van Z., die woensdag werd opgepakt in een internetcafé in Parijs, verstopte zich vijf dagen lang in een bos in de Frans hoofdstad. Hij kampeerde er in een tentje en had de fiets waarop hij ontsnapte nog bij zich. Dat melden verschillende Franse media.

Volledig scherm Ronald van Z. © Politie AFP, BFMTV en Le Parisien baseren zich op bronnen die betrokken zijn bij het Franse politieonderzoek. Die melden dat de Nederlander bovendien zonder mobieltje reisde wat zijn vindbaarheid niet ten goede kwam.



De Franse politie kwam in beeld toen een Europees opsporingsbevel werd uitgevaardigd. ,,Aanvankelijk hadden de Nederlandse onderzoekers sterke vermoedens dat hij naar Duitsland was gegaan”, zegt een politiebron tegen Le Parisien. ,,Maar hij ging nooit naar Duitsland. In werkelijkheid vluchtte hij onmiddellijk met de trein naar Frankrijk, via België.’’



Dat wordt duidelijk als afgelopen woensdagmiddag de Franse politie wordt gewaarschuwd door hun Nederlandse collega's. De Nederlanders zijn er dan zeker van dat de ontsnapte Ronald van Z. (40) in Parijs is. Of de mailwisseling met Omroep Gelderland daarin ten grondslag ligt wordt in de Franse media niet vermeld. Van Z. maakte enkele keren contact met die regionale omroep.

E-mails

In de mailwisseling vertelt de tbs’er, die vastzat in de Pompekliniek in Nijmegen, hoe hij zijn verdwijning al anderhalve maand aan het voorbereiden was en kon ontsnappen aan zijn begeleidster. Hij spaarde 500 euro voor zijn ontsnapping. Ook vulde hij een fietstas met kleding, eten en een kaart als voorbereiding voor zijn vluchtpoging. Vorige week op vrijdagmiddag ging zijn plan in werking. De zedendelinquent ging met een begeleidster op de fiets boodschappen doen. Als Van Z. en zijn begeleidster op de fiets terug naar de kliniek zitten, slaat hij rechtsaf en snelt weg.

Mogelijk verstuurde de man zijn e-mails vanuit hetzelfde internetcafé als waar hij woensdag door de Franse politie werd opgepakt. In de uren daarvoor toonde hij zich wanhopig. Zijn geld raakte op en hij vroeg Omroep Gelderland om hulp: ‘wil je a.u.b. vragen of mijn moeder even geld stort?’ Nadat Van Z. in eerdere mails nog om 25 euro vroeg, zou het nu gaan om slechts 5 euro, om te kunnen eten. Ook schreef hij dat hij zich in Parijs bevond. Als hij geen geld zou krijgen, dan zou hij zich melden bij de Nederlandse ambassade.

‘Seksueel roofdier’

Vlak daarna werd het ‘seksueel roofdier’, zoals de Franse media hem steeds omschrijven, rond 18.50 uur opgepakt in het internetcafé aan de rue Sebastopol. Van Z. was gespot op enkele van de vele videocamera's die in de Franse hoofdstad hangen.



Uit het eerste onderzoek blijkt dat hij in de ongeveer vijf dagen die hij in Frankrijk was, veel heeft rondgezworven over de Parijse straten. Hij kampeerde in die periode in een tentje in het Bos van Vincennes, een park van bijna duizend hectare in het oosten van Parijs. Het bos grenst aan de Boulevard Périphérique, de bekende ringweg in de Franse hoofdstad en behoort tot het twaalfde arrondissement. Volgens de politie leefde van Z. er erg sober en had hij de fiets waarop hij Nijmegen was ontvlucht nog steeds bij zich.

,,Gezien zijn geschiedenis en de kans op herhaling hebben we de zaken meteen serieus genomen’’, zegt commissaris Jacques Croly-Labourdette namens de Franse vreemdelingenpolitie. ,,We wilden voorkomen dat hij op ons grondgebied tot zelfde handelingen zou overgaan.’’ Van Z. werd in 2014 veroordeeld tot drieënhalf jaar cel en tbs voor ontucht met minderjarigen. Hij maakte tussen 2010 en 2013 negen slachtoffertjes, die hij daarvoor via het internet verleidde.