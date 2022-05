Opgepakte PSV-fan Rick Rietjens na twee maanden weer thuis: ‘Het heeft veel met hem gedaan’

De man uit Someren zou afgelopen vrijdagochtend om 09.30 uur zijn straf horen. Omdat de rechters een verkeerd tijdstip door hadden gekregen, werd de zitting die dag enkele uren naar achteren geschoven, vertelt Ricks vader Cor.



Na een zitting van zo'n drie uur was het verdict: veertig dagen cel vanwege het schoppen van een agent na de Conference League-wedstrijd. Volgens vader Cor is zijn zoon niet veroordeeld voor het spugen richting twee agenten, iets wat hem wel ten laste werd gelegd. ,,Maar de agenten waren er niet meer van overtuigd dat hij diegene was die het had gedaan. Dat is dus niet meegenomen in de straf.” Zijn Deense advocaat Louis Beck Nielsen bevestigt dat verhaal. ,,Een agent was niet zo zeker over het spugen als een getuige”, zegt Beck Nielsen daarover die nog in afwachting is van het volledige vonnis.