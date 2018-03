Opgepakte profvoetballer Ismail H. wil AS Roma 'tekst en uitleg' geven

Ismail H., de voor vijf overvallen opgepakte Nederlandse profvoetballer, ontkent dat hij iets met de berovingen te maken heeft. Dat zegt zijn Belgische advocaat Xavier Potvin. Waarom de contractspeler van AS Roma dan in beeld is gekomen, wil de advocaat niet zeggen. ,,Maar daar is een verklaring voor.''

Ismail H. werd 10 februari opgepakt in België. De 22-jarige ex-jeugdspeler van FC Twente speelde tot voor kort op huurbasis bij het Belgische KVC Westerlo, maar staat onder contract bij AS Roma. De Nederlandse voetballer, afkomstig uit Enschede, wordt verdacht van betrokkenheid bij vijf gewapende overvallen in het Belgische Turnhout en omgeving. Het gaat om ordinaire overvallen in onder meer een casino, een benzinestation en een supermarkt. Ismail wordt door de Belgische justitie aan minstens vijf van zeven overvallen gelinkt.

Lees ook Nederlandse profvoetballer verdacht van vijf gewapende overvallen Lees meer

Uitgelekt

Hij is de enige opgepakte verdachte, zegt zijn advocaat. ,,Maar er zijn meerdere daders. Hij is opgepakt tijdens een lopend onderzoek, het verbaast mij zeer dat dit nu is uitgelekt. Ismail ontkent elke betrokkenheid. Hoe hij dan toch in beeld is gekomen kan ik u echt niet zeggen. Het onderzoek loopt nog. Hij staat ook nog gewoon onder contract bij AS Roma, tot 30 juni 2020.''

H.'s advocaten Xavier Potvin en Kris Luyckx hebben de opdracht gekregen van Ismail H. om contact op te nemen met AS Roma en zijn versie van het verhaal aldaar persoonlijk toe te lichten. Ismail gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer van Turnhout om zijn voorlopige hechtenis met één maand te verlengen.

Ismail H. begon in de jeugd bij FC Twente maar werd op zijn twaalfde weggestuurd wegens wangedrag. Hij doorliep in zijn jeugd daarna tal van clubs, vooral in België. ,,Zijn vader nam hem overal op sleeptouw mee naartoe,'' zegt Rene Sterken, oud-Twentespeler en tot een paar jaar terug vertrouwenspersoon voor H.

AS Roma

Na een periode bij het Italiaanse Brescia werd het supertalent in 2016 opgepikt door de Italiaanse topclub AS Roma dat hem meteen uitleende aan kleinere clubs, om te rijpen. Zo kwam hij weer in België terecht, bij Westerlo, waar hij in januari weer zou vertrekken om terug te gaan naar Roma. Duidelijk was wel dat hij bij Westerlo veelal zijn afspraken niet nakwam.