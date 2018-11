Opgepakte man (26) blijkt niet dader van viervoudige moord in Enschede

De 26-jarige Enschedeër die verdacht werd van betrokkenheid bij de viervoudige moord van vorige week in Enschede is weer vrijgelaten. Hij is ook niet langer verdachte.

De man werd enkele uren na de moord aangehouden in de buurt van Dordrecht. Wat hij daar deed, of waarom justitie dacht dat hij mogelijk bij de moorden betrokken was, is niet bekend.

Onschuldig

De Enschedeër is sinds zijn aanhouding uitvoerig gehoord door de politie, maar inmiddels is duidelijk dat hij niets met de zaak te maken heeft. Bronnen rond het onderzoek meldden eerder al aan deze krant dat de man in ieder geval niet de schutter zou zijn.

Een tweede man, die tegelijkertijd bij Dordrecht werd gearresteerd, werd eerder al vrijgelaten. Al snel na zijn arrestatie bleek dat hij niets met de moorden aan de Van Leeuwenhoekstraat te maken had.

Opsporing Verzocht

Dinsdagmiddag werden er in een bedrijfspand aan de Van Leeuwenhoekstraat vier mannen doodgeschoten. Vermoedelijk waren meerdere van deze moorden niet gepland, maar gaat het om mannen die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren.

Het onderzoek naar de toedracht van de moorden is nog in volle gang. De politie roept getuigen, of mensen die meer over de zaak weten, nog steeds op zich te melden. Mede daarom wordt dinsdag in het televisieprogramma Opsporing Verzocht ook aandacht besteed aan de moorden.