Opgepakte Huig Plug was twee keer bij Rutte ondanks contactverbod, mogelijk weken de cel in

VIDEODe voor bedreiging veroordeelde coronademonstrant en zelfbenoemd klokkenluider Huig Plug is vanochtend opnieuw aangehouden op het Plein, naast het Binnenhof in Den Haag. De 53-jarige Katwijker plaatste gisteren een video waarin is te zien dat hij zich in de buurt van premier Rutte bevond. Dit terwijl hij een contactverbod kreeg opgelegd vanwege een veroordeling voor bedreiging van zowel de premier als coronaminister Hugo de Jonge.

De Haagse politie bevestigt dat Plug is aangehouden ‘omdat hij zich niet hield aan het contactverbod met de minister-president dat hem door de rechter was opgelegd’. Dat zou op 3 en 5 januari zijn gebeurd, aldus de politie. De man moet zich nu voor de rechter-commissaris verantwoorden.

Volgens het Openbaar Ministerie is afgesproken dat als Plug het contactverbod zou verbreken, hij ten minste een week de gevangenis in zou moeten. Hij wordt morgen voorgeleid. ,,Het OM legt hem nu alleen de schending van het gebiedsverbod op 5 januari ten laste. Op 3 januari heeft hij een laatste waarschuwing gekregen", laat een woordvoerder weten.

‘Ik ben klokkenluider!’

In een video op zijn Twitteraccount, kort voor de arrestatie geplaatst, vertelt Plug de kijkers niet aangehouden te willen worden en op afstand te blijven van politici, maar slechts aanwezig te zijn om ‘te registreren wat jullie niet zien’.

De arrestatie gebeurde op last van de officier van justitie, vertelt een van de agenten. ,,Zet de video snel online, Pieter”, geeft Plug zijn collega mee. ,,Ik ben de klokkenluider van justitie! Ik ben geen misdadiger. Het is een schande. Ik vecht ook voor de politie. Dit kan toch niet?”, roept hij, waarop hij geboeid wordt afgevoerd.

Contactverbod

Een politiewoordvoerster kan nog niet met zekerheid zeggen waarvoor de ‘klokkenluider’ is aangehouden. Zij vermoedt dat die voortkomt uit ‘het overtreden van een contactverbod met een politicus‘. De 53-jarige demonstrant werd eind november nog veroordeeld voor het bedreigen van demissionair premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) op sociale media.

Plug plaatse op sociale media een foto van een auto in een bos waar twee gevulde lijkzakken bij lagen. Met daarbij de tekst: ‘Sorry mensen. De persconferentie gaat niet door vanavond.’ De Katwijker kreeg tien weken cel waarvan vier voorwaardelijk en een contactverbod opgelegd. ,,Politici staan voor moeilijke keuzes en daar mag je het hartgrondig niet mee eens zijn. Maar er zijn grenzen en die zijn ruimschoots overschreden door u”, oordeelde de rechter.

Terwijl zo’n veertig sympathisanten van Plug voor de rechtbank protesteerden tegen het proces, waarvan het geluid doordrong in de rechtszaal, verwierp Plug die aanklacht bij de rechter. ,,Het plaatje ging massaal rond op social media. Ik zag dat ding voorbijkomen, schoot in de lach en plaatste het. Als Hans Teeuwen het zou plaatsen, zou iedereen lachen.“

Sigrid Kaag

Gisteravond werd nog een andere bekende coronademonstrant aangehouden nadat hij zich met een brandende fakkel had gemeld bij het huis van D66-leider en beoogd minister van Financiën Sigrid Kaag. De 29-jarige Amsterdammer is aangehouden ‘vanwege de intimiderende en bedreigende situatie daar’, aldus een politiewoordvoerster.

Het gezin van Kaag vond de hele situatie ‘bedreigend en angstig’. De D66-leider en aanstaande vicepremier spreekt in een tweet van ‘absurde en angstaanjagende gebeurtenissen‘. Ze verzet zich daarin tegen de verharde toon en dreigementen waar meer politici mee te maken krijgen. ,,De stelselmatige bedreiging van politici ondermijnt de rechtsstaat en de democratie”, schrijft Kaag in haar verklaring. ,,Dat maakt dat wij allen, maar dan ook allen, een rol en verantwoordelijkheid hebben. We kunnen het niet in stilte laten passeren.” Volgens haar is er ‘werk aan de winkel‘, al zegt ze niet waar volgens haar een oplossing gevonden kan worden.

Bedreigingen tegen politici

Het aantal bedreigingen en intimiderende berichten tegen politici neemt sinds de coronacrisis flink toe. Bij het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag is in 2020 600 keer een melding gedaan van mogelijke bedreiging van politici, een flinke stijging ten opzichte van de 393 gevallen in 2019.

Bij 274 van de meldingen in 2020 ging het volgens het Openbaar Ministerie inderdaad om een strafbaar feit, tegenover 206 in 2019. ,,Het is aannemelijk dat de hogere cijfers samenhangen met de toenemende polarisatie in de samenleving”, aldus het OM.

Wie is Huig Plug? Voor de een is Plug een ware klokkenluider. Een voormalige gevangenismedewerker die misstanden in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen aan het licht bracht en zich daarna op een nog veel groter vermeend complot richtte: dat van de pedo-sadistische elite. In die werkelijkheid bestaat er in Nederland een netwerk van hooggeplaatsten die kinderen op rituele wijze seksueel misbruiken en vermoorden. Voor heel veel anderen is Plug een complotdenker die zonder bewijs mensen beschuldigt van gruwelijke misdaden en een man die op hinderlijke wijze mensen belaagt. Hij achtervolgde de afgelopen maanden verschillende bewindslieden onder wie premier Rutte en hoge ambtenaren op het Binnenhof en bij ministeries, steeds vragen stellend over het complot waar hij zelf heilig in gelooft. In oktober vorig jaar moest hij op last van de rechtbank in Rotterdam een aantal tweets en video’s verwijderen over een rechter. Plug beschuldigde de rechter en haar echtgenoot van machtsmisbruik, kindermisbruik en deelname aan een pedonetwerk. Hij riep die beschuldigingen onder meer hardop, buiten voor haar huis. Bewijs dat zijn aantijgingen kloppen, kon hij niet overleggen.

