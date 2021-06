Opgepakte ‘drugsbaas’ recordvangst was helemaal wild van Mexico en Elvis

VIDEO Vechtschei­ding loopt uit op bloedbad: 'keurige' man (55) hakt met bijl in op ex

13:10 Een jarenlange vechtscheiding is in Houten zo hoog opgelopen dat een 55-jarige man uit Bilthoven zijn ex met een bijl te lijf is gegaan. Dat zij het kan navertellen is puur te danken aan een huisarts die toevallig net voorbijkwam. De Bilthovenaar stond maandag voor de rechter.