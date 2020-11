Opgejaagd en afgetuigd door 25 jongeren: ‘Op de vlucht kon ik nog net 112 bellen’

Het is vrijdag 30 oktober en een avond zoals ze wel vaker samen doorbrengen. In de tuin van een van de ouders wordt lekker gekletst, gechilld. Net na elven vinden de vier vrienden het fijn om nog even een stuk te lopen. Richting Bossche binnenstad. Alle horeca is dan wel dicht, maar al die verlichte winkels maken het leuk om nog even langs te banjeren. Bovendien hebben ze afgesproken om nog een andere vriend te treffen.