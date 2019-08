Opgehangen man gevonden in ‘vervloekt resort’, zou gezochte Nederlander zijn

Konijn in brand gestoken in Apeldoorn: politie woedend

10:23 ‘Ontzettend kwaad’ is de politie in Apeldoorn. Agenten hebben afgelopen nacht een konijn moeten blussen dat in brand was gestoken. Het arme dier was zo zwaargewond, dat ze het hebben moeten laten inslapen. De politie is nu op zoek naar mensen die weten wie de eigenaar van het konijn is.