Operatie Tompoes: FNV strijdt tegen ‘Hema-hongerloontje’ van 1632 bruto per maand

De FNV voert onder de noemer TompoesUnited acties bij Hema voor een beter loon. Directe aanleiding is de cao die het warenhuis onlangs afsloot met collega-vakbond CNV. In die cao is onder meer vastgelegd dat nieuwe medewerkers van het warenhuis voor hetzelfde werk minder loon krijgen dan de mensen die al in dienst zijn.

,,We vinden het onbegrijpelijk dat het CNV deze cao heeft afgesloten. De loondump loopt op tot wel 25 procent. In de vorige cao kreeg een winkelmedewerker als startloon 1662 bruto per maand. Dat is in de nieuwe en slechte cao gezakt naar 1632 euro. Een filiaalmanager begon bij 2766 euro per maand, dat salaris is nu gedaald naar 2055 euro. Ook kunnen medewerkers niet meer naar hetzelfde salaris groeien als mensen die al langer bij Hema werken’’, aldus FNV-bestuurder Linda Vermeulen.

Actieflyers

Deze week deelden medewerkers en FNV’ers actie-flyers uit bij een Hema-filiaal in Amsterdam. ,,We gaan de komende weken heel veel winkels af om duidelijk uit te leggen wat de gevolgen zijn van die verfoeide cao. Tot nu toe ondervinden we veel steun van het personeel, afgelopen maand hebben we er zestig nieuwe leden bijgekregen. Bijna duizend Hema-werknemers zijn lid van ons, terwijl het CNV ongeveer vijftig Hema-leden telt. Het klopt gewoon niet’’, vindt Vermeulen.

Of de cao wordt opengebroken om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, is zeer de vraag. Topman Tjeerd Jegen liet eerder doorschemeren dat de gemaakte afspraken echt vastliggen tot eind 2020. Het bedrijf wil nu alleen schriftelijk reageren en laat weten dat de nieuwe cao in lijn ligt met andere winkelbedrijven in Nederland. ,,Wij betaalden voorheen meer dan in de markt gebruikelijk is. Door deze aanpassing zijn de arbeidsvoorwaarden en de bedrijfsvoering van Hema op lange termijn gewaarborgd. Bovendien krijgt iedereen, zowel huidige als nieuwe medewerkers, per 1 juli en 1 januari een salarisverhoging.’’

Terug aan tafel

FNV wil zo snel mogelijk weer aan tafel met de Hema om opnieuw te onderhandelen. ,,We willen een loonsverhoging van 5 procent. Dat kan ook, er is geld bij Hema. De topman verdient miljoenen per jaar, terwijl de meeste medewerkers een schamel loon krijgen. De verhoudingen zijn compleet zoek. We merken dat het verzet groeit, de Hema-leiding kan hier niet omheen.’’

Martijn den Heijer, cao-onderhandelaar namens het CNV, laat weten niet met modder te willen gooien naar de FNV. ,,Ik ga geen ledenaantallen noemen en meng me ook niet in de acties van de FNV. Ieder heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in. Wat wij wilden bereiken, is dat de rechten van de huidige Hema-medewerkers via een cao zouden worden beschermd. De oude cao wás al opgezegd, dus als er geen nieuwe zou worden afgesloten, waren de rechten van het personeel veel slechter gewaarborgd.’’