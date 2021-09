Openhartige agent heeft 'goed gesprek' met baas na steunen Waku Waku: 'Overrompeld’

Pim Vos, wijkagent in het Brabantse Vught, klom gisteren in de pen om zijn frustratie over het huidige coronabeleid van zich af te schrijven. Hij snapt er niets van dat restaurant Waku Waku in Utrecht wordt gesloten bij het weigeren van coronabewijzen, terwijl we wel met z’n allen zonder controles in volle Efteling-wachtrijen mogen staan. Zijn relaas leverde duizenden likes op en werd op andere sociale media als Twitter en Telegram volop verspreid.

‘Weer aan het werk’

De Brabantse politie benadrukte dat Vos zijn uitspraken op persoonlijke titel deed. ,,Dit is een privémening en niet waar wij voor staan. Wij zijn als politie objectief en mengen ons niet in deze discussie”, reageerde een woordvoerder. Politiewetenschapper Jaap Timmer achtte de kans groot dat Vos door zijn leidinggevende op het matje zou worden geroepen.

Vanochtend is er inderdaad een gesprek geweest tussen Vos en zijn werkgever naar aanleiding van zijn uitlatingen. Over de inhoud van het gesprek worden geen mededelingen gedaan. Sympathisanten van Vos vreesden dat zijn bericht consequenties zou hebben voor zijn dienstverband. Daar blijkt geen sprake van, laat hij weten. ‘Vandaag, na een aantal goede gesprekken met mijn leidinggevende, gewoon aan het werk hoor.’

‘Ben ik nu ook wappie?’

Uit eerdere berichten op LinkedIn blijkt dat Vos als politieagent vaker het debat zoekt omtrent het coronabeleid. ‘Er worden veel mensen veroordeeld die in al hun onzekerheid kritische vragen stellen’, schreef de diender zo’n acht maanden geleden. ‘Volgens mij hebben wij bij de politie een eed of belofte afgelegd dat we niet discrimineren of oordelen. Dat we neutraal staan en hulp moeten bieden aan hen die dat behoeven. In mijn ogen iemand als wappie bestempelen is ook discrimineren.’

Juist de mensen die kritisch zijn op het beleid, hebben de hulp van de politie nodig, vindt Vos. ‘Juist die mensen die een gezonde balans willen zoeken tussen erkenning van het virus en het volgen van de maatregelen maar anderzijds worstelen met tegenstrijdige gevoelens en genoeg is genoeg.’ Over de maatregelen en over het beleid wilde hij destijds geen mening vormen. ‘Ik neem een mening in over de verdeeldheid en acceptatie die we scheppen over het publiekelijk vernederen van mensen die zich ‘wellicht terecht’ zorgen maken over de wereld, zichzelf en hun kinderen! Of maakt mij dat ook wappie?’

