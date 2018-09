'Openbaar Ministerie onttrok zich in proces Passage aan de wet'

'Duitse dienst was gewaar­schuwd voor aanslagple­ger Amsterdam CS'

15:21 De Duitse geheime dienst had waarschuwende signalen doorgekregen over Jawed S., de 19-jarige Afghaan die vrijdag twee Amerikaanse toeristen neerstak op station Amsterdam Centraal. In februari merkte een medewerker van een jeugdinrichting veranderingen op in zijn gedrag. Ook liet hij zijn baard groeien.