Openbaar Ministerie mag Willem Engel vervolgen voor opruiing, vindt rechtbank

Het Openbaar Ministerie mag doorgaan met het vervolgen van corona-activist Willem Engel voor opruiing. Dat heeft de rechtbank Rotterdam vanochtend besloten in een tussentijdse zitting in de zaak. ,,We moeten juist hier het debat over de vrijheid van meningsuiting voeren”, vindt de rechtbank.

Justitie besloot Engel te vervolgen na de collectieve aangifte van ruim 22.000 Nederlanders tegen de Viruswaarheid-voorman. Zij deden, onder leiding van Norbert Dikkeboom, aangifte van ‘opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging’. Het OM vervolgt Engel vooralsnog alleen voor opruiing.

Doe-opdrachten

De dansleraar die zich tijdens de corona-crisis ontpopte als een van de leiders van de corona-critici gaf zijn grote schare volgers via sociale media zogenoemde ‘doe-opdrachten’ in zijn protest tegen coronavaccinaties, lockdowns en mondmaskers. Zo riep hij op tot het bellen van een verzorgingstehuis in Goirle nadat die instelling voor de tweede keer de deuren sloot voor bezoekers. Volgens Engel handelt hij altijd ‘uit liefde’, maar de telefonisten van het verzorgingstehuis werden platgebeld en uitgescholden. ,,Ik wens u een langzame, pijnlijke en eenzame dood in combinatie met ernstige ziektes”, riep een van de bellers.

Engel riep ook op om zoveel mogelijk foto’s te maken van het personeel van de vaccinatiebussen van de GGD. ‘Voor later’, schreef hij daarbij. Daarmee verwees hij impliciet naar de ‘corona-tribunalen’ die er volgens hem zullen komen. Ook aan die oproep werd vervolg gegeven; GGD-medewerkers voelen zich daar soms zo door bedreigd dat de GGD de politie erbij moest halen om de rust te laten terugkeren op de priklocaties.

Engel werd in maart, net nadat hij had gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen, aangehouden en zat twee weken vast. De rechtszaken tegen Engel - er loopt nog een andere zaak vanwege opruiing - zorgen doorgaans voor veel commotie onder zijn volgers. Vanwege de verwachte interesse zorgde de rechtbank Rotterdam voor een livestream, te volgen via internet.

Willekeur

Michael Ruperti, de advocaat van Willem Engel, stelde aan het begin van de zitting dat het OM de zaak tegen Engel überhaupt niet zou mogen vervolgen. Volgens hem is de Rotterdammer ‘een politieke mensenrechtenactivist’ die gebruikmaakte van zijn vrijheid van meningsuiting. ,,Engel stelde zich verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Hij roept op tot liefde en geduld, niet tot geweld.” Door Engel te observeren, af te luisteren en aan te houden is hij geschaad in zijn belangen, stelt Ruperti.

Daarnaast is er volgens de advocaat sprake van willekeur. ,,De collectieve aangifte van 69.000 mensen tegen minister Hugo de Jonge is door het OM niet verder vervolgd. De boeren die voor het huis van de minister voor Natuur en Stikstof stonden, worden ook niet vervolgd.” Engel zelf vindt dat de strafzaak ‘een politieke vervolging’ is.

Het OM stelt dat ze de zaak wel degelijk mag vervolgen. ,,De vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar er is wel een grens en die is overschreden door Willem Engel. Er is sprake van strafbare opruiing. Een oordeel van de rechtbank hierin is belangrijk.”

De rechter stelde dat het OM de zaak inderdaad mag vervolgen. ,,De vrijheid van meningsuiting is een kolossaal grondrecht”, stelde de rechter. ,,Daarom moeten we er juist in deze zaal een debat over hebben en niet nu al beslissen de zaak niet te behandelen”, aldus de rechtbank. Ook andere argumenten van Engel en zijn advocaat werden verworpen. De zitting ging na die beslissing, maandagochtend, weer verder.

Zaak gaat door

De afgelopen twee jaar voerde Engel zelf ook talloze rechtszaken tegen de coronamaatregelen, veruit de meeste daarvan verloor hij. Hij spande in rechtszaak ook een zaak aan tegen de bekende viroloog Marc van Ranst. De viroloog reageert op de rechtszaak in Rotterdam:

Volledig scherm Een aanhouding van Engel, eerder dit jaar. © Videostill

