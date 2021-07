Openbaar Ministerie haalt fel uit naar advocaten in moordzaak Derk Wiersum

Levenslang

Doodgeschoten

Advocaat Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was raadsman van Nabil B., de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in dat proces. In maart 2018 werd de broer van B. vermoord, kort nadat justitie bekend had gemaakt dat er een kroongetuigendeal met B. was gesloten. Op 6 juli jongstleden werd Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Hij bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen. De Vries trad op als vertrouwenspersoon van kroongetuige B.