Opeens veel lagere celstraf voor Balie-jihadist, maar komt hij ook echt vrij?

‘Balie-Syriër’ Aziz A. is maandag door het hof in Den Haag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 6,5 jaar voor onder meer deelname aan een terroristische organisatie. Dat is fors lager dan de 22,5 jaar die geëist was en de veroordeling van 15 jaar en 9 maanden cel die de rechtbank Rotterdam had opgelegd.

De lagere straf komt vooral omdat het hof geen bewijs ziet dat A. (37) een leidinggevende rol had binnen de terroristische organisatie. ‘Hij had een gewichtige rol en hij heeft daadwerkelijk deelgenomen aan de gewapende strijd’, aldus het hof. ‘Hij verkeerde in de kringen van leiders, maar er kan niet bewezen worden dat hij daadwerkelijk een leidinggevende rol had.’

Debatcentrum De Balie

De in Syrië geboren en getogen A., die in 2017 ineens opdook in debatcentrum De Balie in Amsterdam, zou volgens het Openbaar Ministerie in de periode 2011-2014 hebben verkeerd in de hoogste regionen van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. Hij werd in Nederland door activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkend tijdens de vertoning van een documentaire over het Syrische Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS), in De Balie.

De Syriër zou, volgens het OM, in zijn land onder meer aanwezig zijn geweest bij de executie van zeventien regeringssoldaten bij een grenspost in 2012. Maar het enige bewijs daarvoor is een afgeluisterd gesprek waarop te horen is dat Aziz naar een video van die slachtpartij kijkt en zegt er bij te zijn geweest. Dat is te weinig bewijs hem daarvoor te veroordelen, oordeelde de rechtbank ook al.

A. is de ex-vriend van de Nederlandse journaliste Ans Boersma, die in 2019 Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de verdachte. De oudere broer van A. is ook verdachte in deze strafzaak, maar de behandeling hiervan is uitgesteld naar volgend jaar. Beide mannen, die al sinds eind 2018 in voorarrest zitten, hebben altijd iedere betrokkenheid ontkend.

Vrijlaten?

A. zou met deze uitspraak eigenlijk nu onder voorwaarden vrijgelaten worden, maar omdat hij geen status in Nederland heeft, komt hij daar niet voor in aanmerking. Zijn advocaat Peter Plasman laat weten te gaan uitzoeken wat de mogelijkheden nu voor hem zijn om alsnog vrij te komen.

Vraag is ook wat er na zijn vrijlating gebeurt. Asielzoekers die zijn veroordeeld voor zware misdrijven, zoals het lidmaatschap van een terroristische organisatie, raken hun verblijfsvergunning kwijt. Daardoor zou Aziz niet meer legaal in Nederland mogen verblijven. Maar tegelijkertijd zet Nederland geen mensen uit naar Syrië, omdat ze daar het gevaar lopen opgepakt en gemarteld te worden, zeker als ze gestreden hebben tegen het regime van president Assad.