Opa, wat deed u tegen de opwarming?

De wereld verandert waar we bij staan. Staatsbosbeheer meldde dinsdag dat de droogte gecombineerd met die van vorig jaar al tot onherstelbare schade leidt in het oosten van het land. Vertrouwde dier- en plantensoorten verdwijnen, eikenprocessierups, tijgermug en reuzenteek komen er voor terug. Woensdag meldde een groep internationale onderzoekers in het gezaghebbende tijdschrift Nature dat de huidige opwarming niet een regionaal fenomeen is, zoals de vaak aangehaalde periode rond het jaar 1000 toen ‘in Schotland wijn werd verbouwd’. De opwarming treft deze keer echt de hele aarde, en het ging nog nooit zo snel als de laatste 150 jaar. Hittegolven komen sinds de eeuwwisseling steeds vaker voor, en ze zijn dodelijk. Tijdens de hitte in 2018 overleden zo’n 300 oudere Nederlanders meer dan normaal in deze periode. 300! Hoe zouden we reageren als dat bij een brand of een vliegramp gebeurde? We zouden maatregelen nemen.

Doen dus. Natuurlijk is het moeilijk om minder te vliegen, minder vlees te eten en minder auto te rijden. Maar in verzorgingshuizen het klimaat op orde krijgen zodat ouderen er koeltjes bij kunnen zitten, bij nieuwbouw niet alleen aan de winters denken maar ook de zomers zodat kinderen ’s nachts kunnen slapen en regenwater beter opvangen en opsparen zodat boeren kunnen sproeien; dat zijn allemaal dingen waar Nederland in zou kunnen uitblinken.



Onze kleinkinderen zullen het ons later misschien vragen: wisten we dat de aarde opwarmde en hoe ernstig dat was? We kunnen niet meer zeggen dat we het niet hebben geweten. We kunnen nog wel zorgen dat we iets hebben gedaan.