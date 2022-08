Opa Jim (83) maakt bungeesprong van 60 meter: ‘Moest het doen om mezelf te bewijzen’

Meisje (7) slachtof­fer van zedende­lict bij recreatie­plas Heerenveen, politie zoekt minderjari­ge verdachte

In recreatiegebied De Heide in Heerenveen is vorige week woensdag een 7-jarig meisje het slachtoffer geworden van een zedendelict. De dader is rond de 15 jaar oud, meldt de politie vandaag.

18:26