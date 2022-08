Opa en oma doen emotionele oproep in zoektocht naar Isra: ‘Libiërs in Nederland, help ons’

Drie jaar geleden kregen Ger (73) en Clary (74) via het ministerie van Justitie digitaal een pasfoto toegestuurd van een jonge vrouw met zwarte hoofddoek. Hoewel haar gezicht vrij is zijn haar gelaatstrekken moeilijk te herkennen. Dat moet Isra zijn, toen ze net 18 jaar was geworden. Maar zekerheid is er niet, daarvoor is de foto te slecht. Er is geen ander, nieuw herkenbaar teken van leven meer geweest.