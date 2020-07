Op zoek naar ‘hippiemeisje’ uit 1970: dit is Franulka en ze woont in Amsterdam

,,Tot voor kort had ik die foto zelf nog nooit gezien. Ik weet ook niet meer dat hij is gemaakt. Het moet in een onbewaakt moment zijn gebeurd, want ik heb niet geposeerd of zo. Wel zie je mij, steeds als er iets over het festival in Kralingen op televisie is, op een filmpje dansen. Ik vind het altijd leuk mezelf terug te zien. Terug in de tijd, dan ben ik weer even jong.