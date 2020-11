Op zoek naar een nieuwe hobby? Zo vind je iets dat bij je past

Achtergrond Gaat het Dolfinari­um kopje onder? ‘Circusach­ti­ge shows moeten direct in de ban’

11:32 Dolfijnen en zeeleeuwen die leven in kleine bassins en circustrucs opvoeren tijdens shows met veel licht en geluid. Het Dolfinarium in Harderwijk voldoet niet meer aan Europese regels. Tegelijk dalen de bezoekersaantallen en is het park mikpunt van dierenactivisten. Is er nog toekomst voor het Dolfinarium?