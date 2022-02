Op zoek naar een date? Doe dan boodschappen met een roze winkelmandje

Torenhoge prijzen voor bloemen: ‘We raden geen rode rozen aan voor Valentijns­dag’

Een dozijn rode rozen voor je geliefde op Valentijnsdag. Dat is dit jaar een dure grap. Door de hoge gasprijzen, hoge transportkosten en het feit dat de bloemenprijzen altijd stijgen richting 14 februari kost een bos rozen ineens een stuk meer dan normaal. ,,Waar we een roos eerst verkochten voor 1,50 euro, gaan ze nu weg voor 2,95 euro”, vertelt Maaike van Eijck van Bloembinderij Cees van Eijck in Breda.

9 februari