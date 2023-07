Op vakantie? Vijf tips om te zorgen dat je tuin niet uitdroogt

ES­PN-verslagge­ver zet stad voor joker: ‘Een buurtkroeg, kinderboer­de­rij en voetbal­club, en dat is het’

Het is de 46ste stad van Nederland, maar ESPN-verslaggever Wouter Bouwman zette Almelo in een interview met Heracles-voetballer Jetro Willems neer als een gehucht. „Je hebt hier een buurtkroeg, een kinderboerderij en de voetbalclub. En dat is het.” Het zorgde voor woede bij Almeloërs. ESPN noemt het ‘een storm in een glas water’, maar heeft de video inmiddels verwijderd.