Op hoofd geslagen man (36) van Malieveld is weer thuis in Alphen, met proces-verbaal

De man die op het Malieveld harde klappen kreeg van de politie en bloedend op foto's en filmpjes te zien was, is op vrije voeten. Volgens de politie Den Haag is hij behandeld in het ziekenhuis, daarna weer aan de politie overgedragen en vervolgens naar huis gestuurd.

De 36-jarige Tim uit Alphen aan den Rijn was bij de ‘demonstratie’ op het Malieveld afgelopen zondag ‘tegen het beleid van Rutte'. Toen de politie vanwege de coronaregels een einde wilde maken aan de bijeenkomst, waar duizenden mensen op af waren gekomen, brak onrust en paniek uit. Een grote groep mensen weigerde weg te gaan. Daarop zette de politie de ME en het waterkanon in.

Op sociale media ontstond veel ophef over het geweld dat de politie daarbij gebruikte. Tim uit Alphen werd voor de ogen van diverse camera's liggend op de grond geslagen door agenten met knuppels. Tegelijkertijd moest hij vechten om een politiehond van het lijf te houden. De filmpjes over die vechtpartij zorgden veel woede en verbazing. Terwijl Tim de hond van het lijf houdt door die bij de wangen te grijpen, slaan de agenten enkele keren op zijn hoofd. Later is te zien dat hij met bloedend hoofd wordt ingerekend.

Volgens de politie Den Haag werd Tim aangehouden voor bedreiging en het ‘niet voldoen aan bevel vordering’ om het Malieveld te verlaten. Volgens bekenden van de Alphenaar rende hij alleen maar weg voor de ME.

Spoorloos

Tim moest na de vechtpartij naar het ziekenhuis voor behandeling. Hij was enige tijd spoorloos voor familie en vrienden. Zijn telefoon was hij verloren. Hoe zwaar zijn verwondingen zijn, is onduidelijk, maar hij mocht het ziekenhuis weer verlaten. Inmiddels is hij thuis. Een advocaat kijkt naar zijn zaak. Tim is na de behandeling in het ziekenhuis eerst nog gehoord door de politie. Hij heeft een proces-verbaal meegekregen. De kans is dus groot dat hij nog voor de rechter moet verschijnen.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen besloot zondagmiddag een protest tegen de coronamaatregelen te ontbinden omdat de aanwezigen zich niet aan de coronaregels hielden. In totaal werden twintig demonstranten gearresteerd. De aanhouding van Tim was niet het enige incident dat tot ophef leidde over het politiegeweld. Ook werd een vrouw tegen een politiebusje aangeduwd en werd een waarschuwingsschot gelost toen een man met ‘vechthond’ te dicht bij een arrestatie zou zijn gekomen. Alle incidenten worden onderzocht.

De organisator van de bijeenkomst op het Malieveld is de man die ook steeds ‘koffiedrink-bijeenkomsten’ organiseerde op het Museumplein in Amsterdam. Dat leidde ook daar enkele keren tot rellen al ging het ook vaak goed. Die organisator, Michel Reijinga, heeft aangekondigd dat er ‘massaal’ aangifte zal worden gedaan tegen de politie over het gebruikte geweld.