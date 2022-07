Op de ‘dodenlijst’ van je stalkende ex: deze vrouwen kunnen het niet meer navertellen

‘Wat een mooie lingerie heb je aan’. Het is een berichtje van haar ex-vriend Eric V. dat voor paniek zorgt bij Marly Schapendonk. Hij weet van de zwarte string en omschrijft precies welke ondergoed er allemaal in haar kledingkast ligt. Erik V. houdt haar nauwlettend in de gaten in haar Belgische appartement.