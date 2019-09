Oorlogsbegraafplaats weer beklad, hakenkruis en tekst over MH17 op kapel

Beheerder Henk ten Westenenk van de Mierlo War Cemetery trof de oorlogsbegraafplaats vanochtend beklad aan. ,,Ik ben hier gisteravond nog geweest, toen was er niets aan de hand. Dus het moet afgelopen nacht gebeurd zijn.” Op de grafzerken op het Britse ereveld, de buitenmuur en op de muren van de kapel zijn verschillende dingen geschreven. Zo wordt er gerefereerd aan MH17 en is de achterwand van de kapel vervuild met een hakenkruis.



Ten Westenenk laat weten dat dit niet de eerste keer is. ,,Afgelopen weekend is de begraafplaats ook al beklad. Dat hebben we dinsdag schoon laten maken en nu is het weer raak.” Ten Westenenk gaat er dan ook vanuit dat het dezelfde persoon is die achter beide bekladdingen zit.