Oorlog om de Oranjefan barst los

Theo Pouw, de grote baas van de Supportersclub Oranje, vindt het volkomen logisch dat de supportersclub blijft vechten voor de ruim 30.000 leden die zij nu nog heeft. ,,Weet je wat het is, een ónafhankelijke supportersclub die de kaartjes verdeelt is en blijft hard nodig. Omdat je dat tenminste zeker weet dat niet 70 procent van alle kaartjes naar sponsors gaat. Nu is er geen schaarste, omdat Oranje niet presteert, maar als we ons weer plaatsen voor een EK of WK, wie controleert dan dat de KNVB niet bijna alle tickets weggeeft aan sponsors? De KNVB heeft vaker laten zien dat ze erg commercieel denkt.''

Quote Een onafhanke­lij­ke supporters­club is nodig. Wie contro­leert dat de KNVB niet alles weggeeft aan sponsors? Theo Pouw De al halverwege de jaren negentig opgerichte Supportersclub Oranje fungeerde jarenlang als een soort ‘distributiekantoor’ voor de tickets van Oranje. Wie lid was van de SCO kon voorrang en korting krijgen op tickets die je ook via de SCO bestelde. Vier jaar geleden besloot de voetbalbond een deel van die kaartverkoop al zelf in eigen hand te nemen via ‘Ons Oranje’.

Toch waren tot voor kort ‘slechts’ zo’n 7000 mensen lid van Ons Oranje en nog steeds ruim 30.000 van de SCO. Bij de laatste is het lidmaatschap duurder maar daar krijg je dan ook onder meer de feesten en het Oranjemagazine bij. Deze week liet de KNVB echter weten de kaartenverkoop volledig bij Ons Oranje neer te leggen om op die manier het volledige adressenbestand aan fans in de wacht te slepen. Lid blijven van de SCO kan ook nog steeds, maar dan zou je dat alleen nog doen voor bijzaken als de feesten.

Geld terug

Maar de SCO gaat in de tegenaanval. Vandaag krijgen alle leden een mail of brief waarin onder meer staat dat de SCO 20 procent korting gaat geven voor (maximaal drie) thuiswedstrijden van Oranje per jaar. ,,Dus je koopt straks je ticket bij de KNVB en bij ons krijg je een deel van je geld terug'', zegt Pouw. ,,Dat betalen we onder meer van het geld dat we nu moeten afdragen aan de KNVB voor de ClubCard, maar dat hoeft vanaf 1 juli dus niet meer.''

De SCO gooit nog meer voordeeltjes in de strijd zoals korting bij aangesloten bedrijven en Oranjecafés bij thuis- en uitwedstrijden. In dat laatste geval met gratis buffet.