Oom van wegens groepsverkrachtingen opgepakte Bosschenaar (18): ’Dit zou hij nooit doen’

VIDEO Dertien aanhoudin­gen na rellen in Duindorp, blokkades opgeheven en rust keert terug

0:11 Voor de derde avond op rij waren er vanavond rellen in de straten van de Haagse wijk Duindorp. Jongeren stichtten brandjes en gooiden zwaar vuurwerk naar de ME, die massaal aanwezig was. Een deel van de wijkbewoners is boos omdat het vreugdevuur met oudjaar niet door kan gaan. De politie heeft dertien aanhoudingen verricht.