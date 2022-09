Ook vandaag lange rijen op Schiphol: KLM schrapt 34 vluchten, toestellen vertrekken leeg

Naast KLM heeft ook Transavia inmiddels vluchten geannuleerd. Voor vandaag gaat het om twee vluchten, waarvan de passagiers gisteren op de hoogte zijn gebracht.

De KLM-reizigers die vandaag zouden vertrekken kregen gisteravond laat de mededeling dat hun reis niet door zou gaan. De KLM- en Transavia-vliegtuigen vertrekken wel, maar dan leeg om klanten op bestemming op te halen. ,,Dat is de enige oplossing”, zegt een Transavia-woordvoerder. ,,We willen niet nog meer mensen teleurstellen.”

Schiphol verwacht dat rijen met passagiers vandaag opnieuw tot buiten de vertrekhallen aanzwellen. Mensen kunnen onder een overkapping staan. Volgens een woordvoerder staan de meeste reizigers rond de middag nog binnen en wacht een handvol mensen onder de tent die Schiphol eerder dit jaar plaatste wegens de lange wachtrijen buiten. ,,De verwachting is dat richting het piekmoment wel meer mensen buiten moeten staan. Daarbij kunnen we, als het nodig is, mensen ook van paraplu’s voorzien. Maar we proberen mensen zo veel mogelijk onder de overkapping plaats te laten nemen.”

De zegsman zegt dat het erg druk is, maar nog wel behapbaar.

18 procent minder reizigers

Gisteren maakte Schiphol bekend dat het de komende anderhalve maand, dus inclusief de herfstvakantie, dagelijks 9250 reizigers minder kan verwerken. Dat is 18 procent van het totaal.

,,Schiphol heeft ons gevraagd het aantal opstappende passagiers te beperken. Dat is een ontzettend vervelend verzoek, omdat we al tien tot twintig vluchten per dag moeten annuleren en dit komt daar bovenop”, zegt een woordvoerder van KLM. ,,Maar zo voldoen we aan het verzoek om opstappende passagiers te beperken, worden wachtrijen bij security korter, kunnen terugkerende passagiers gewoon reizen en verlichten we de druk op de operatie.”

KLM zegt de geannuleerde reizen om te boeken, maar kan niet garanderen dat de vervangende vlucht op dezelfde dag vertrekt. Klanten die extra kosten maken door de ingreep ‘worden op de gebruikelijke manier gecompenseerd,’ schrijft de luchtvaartmaatschappij.

Meer maatschappijen

Ook andere maatschappijen moeten tot eind oktober extra vluchten schrappen op Schiphol. Hoe zij dit gaan oplossen is nog niet bekend. Reisorganisatie TUI zegt de berekening van de slotcoördinator begin volgende week te willen afwachten voordat ze kan aangeven wat de gevolgen voor reizigers zijn. Die slotcoördinator bepaalt welke maatschappij plek krijgt in het luchtverkeer.

Sunweb vreest vooral in de herfstvakantie mensen teleur te moeten stellen. En Corendon zei naar verwachting geen of vrijwel geen vluchten te hoeven annuleren in oktober. De reisorganisatie verwacht door Schiphol ontzien te worden omdat het concern in voorgaande maanden ‘meer heeft gedaan dan van ons werd verwacht’.

Directeur stapt op

Eergisteren kondigde directeur Dick Benschop zijn vertrek aan bij de luchthaven. De druk op Benschop nam steeds meer toe na maanden van chaos op de luchthaven, vooral als gevolg van de personeelstekorten.

