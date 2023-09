Ook Tweede Kamer wil minder pijnlijk borstonderzoek: ‘Als vrouwen afhaken, wil je ze toch alternatief bieden?’

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker moet minder pijnlijk worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer omarmt het burgerinitiatief van de Goudse Muriel van der Draaij dat bijna 104.000 keer werd ondertekend. ‘Op het moment dat mensen afhaken, bijvoorbeeld omdat het te pijnlijk is of een verleden van misbruik hebben, dan wil je aan deze specifieke groep toch een zo goed mogelijk alternatief aanbieden?’

Bijna een jaar geleden ging AD-verslaggever Eefje Oomen op onderzoek uit waarom de mammografie nog altijd zo vervelend is. Bij het onderzoek worden de borsten tussen twee platen gedrukt, zodat een röntgenfoto kan worden gemaakt. Een studie van Mireille Broeders, hoogleraar Personalized Cancer Screening (Radboudumc), wees uit dat vrouwen het borstonderzoek qua op een pijnschaal van 0 tot 10 gemiddeld een 4 geven. 18 procent geeft een pijnscore van meer dan een 7. Met als gevolg dat een deel van de vrouwen na een eerste mammografie niet meer meedoet aan het bevolkingsonderzoek borstkanker vanwege die pijn.

De Goudse Muriel van der Draaij startte een petitie omdat ze vindt dat het onderzoek anders moet. ,,Dit is heel lang een taboe geweest. Het wordt vaak afgezwakt, zo van ‘het duurt maar een paar minuutjes, het is even doorzetten’. Maar vervolgens lopen vrouwen wekenlang met pijnlijke en blauwe borsten. Dat moeten we niet bagatelliseren”, zei ze er eerder over.

Volledig scherm Muriel van der Draaij uit Gouda in de Tweede Kamer, ze biedt Fonda Salah (D66), Zohair El Yassini (VVD) en Pepijn van Houwelingen (FvD) haar petitie tegen onderzoek via mammografie aan. © Muriel van der Draaij

Donderdagmiddag mocht ze haar verhaal doen in de Tweede Kamer, nadat het burgerinitiatief bijna 104.000 keer werd ondertekend. En ze vond gehoor. Een meerderheid van de Kamer wil dat het borstonderzoek minder pijnlijk wordt. Temeer omdat de opkomst bij het bevolkingsonderzoek terugloopt en op zo'n 73 procent blijft steken.

Alternatief

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld en VVD-Kamerlid Judith Tielen dringen bij demissionair zorgminister Ernst Kuipers aan op alternatief borstkankeronderzoek voor de groep van 27 procent die niet komt opdagen. ,,Op het moment dat mensen afhaken, bijvoorbeeld omdat het te pijnlijk is of een verleden van misbruik hebben, dan wil je aan deze specifieke groep toch een zo goed mogelijk alternatief aanbieden?”, aldus Westerveld.

Kuipers is het met VVD, D66, CDA, CU, GroenLinks, SP, PVV en BBB eens dat moet worden gestreefd naar ‘minder belastende technieken, om de drempel voor het onderzoek te verlagen’. Hij noemt de dalende deelname ‘zorgelijk’. Wel benadrukt Kuipers dat de mammografie momenteel de effectiefste methode is, en dat hij daarom alleen een alternatief kan inzetten mits dat even goed of zelfs beter kanker kan opsporen. Daarom wacht de bewindsman een lopend onderzoek naar alternatieven af.

De minister geeft op aandringen van Kamerlid Nico Drost (CU) eind dit jaar meer duidelijkheid over welke stappen nu worden onderzocht voor alternatieve onderzoeksmethoden, en op welke termijn hier iets van kan worden verwacht.

Onderzoek

Hoewel het KWF achter de mammografie staat, investeert het kankerbestrijdingsfonds in onderzoek naar alternatieven: de opsporing van kanker via bloed, adem, of urine bijvoorbeeld. In het LUMC zijn al enkele honderden vrouwen op een andere manier gecontroleerd, namelijk liggend op de buik, zonder dat de borsten geplet hoeven te worden. De zogenoemde Mamma CT kan gedetailleerde 3D-beelden maken.