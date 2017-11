Ook slachtoffers en getuigen van misdrijven herkenbaar in beeld

Het OM erkent best ver te kunnen gaan als het moet. ,,Het kan heel goed dat we mensen bijvoorbeeld in eerste instantie altijd blurren, omdat het om een getuige gaat. De kans bestaat ook dat het daar bij blijft. Maar als het opsporingsbelang zwaarder weegt, dan kun je daar van afwijken en iemand herkenbaar afbeelden. Tenzij iemand gevaar loopt natuurlijk, dan moeten we het gewoon niet doen.''



Volgens Pols wijst de praktijk ook uit dat veel slachtoffers en getuigen die wel toestemming kunnen geven, ook meewerken. ,,Ik doe de toestemming voor dit soort opsporingsberichten nu al een jaar of tien. Mijn ervaring is dat als de slachtoffers bij ons bekend zijn, het gros van die mensen het ook wel goed vindt om in die opsporingsberichten te zien te zijn. Er zijn mensen die juist willen laten zien wat hen is overkomen, een andere categorie wil gewoon meewerken om de zaak op te lossen. En een minderheid zegt het niet te willen. In beginsel accepteren we dat ook.''



Pols ziet wel de gevaren van het publiceren van herkenbare beelden. ,,Natuurlijk is het pijnlijk als bijvoorbeeld een getuige ten onrechte als verdachte wordt gepresenteerd. Dat gebeurt wel eens. We worstelen daar ook wel mee. Dan zien wij de beelden en denken; hoort die persoon er nu bij of niet? Is hij misschien handlanger of misschien niet? Dan is het bij ons wel zo; als er geen verdenking is, dan is het dus het andere en is het dus een getuige. En dan moet dat ook expliciet uit het opsporingsbericht blijken.''