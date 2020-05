Ook pubers (13-18 jaar) hoeven bij sporten geen 1,5 meter afstand meer te houden

Het is één van de versoepelingen in het pakket dat de sportsector betreft en gisteren door het kabinet werden gepresenteerd . Rutte & co besloten ook dat binnensportaccommodaties, sportscholen en sportkantines per 1 juli, onder voorwaarden, weer open mogen. Die opening was oorspronkelijk per 1 september voorzien.

Blij

NOC*NSF laat in een persbericht weten blij te zijn dat de datum voor de binnensport naar voren is gehaald. Algemeen directeur Gerard Dielessen: ,,We zien vooral de jeugd van Nederland graag weer snel genieten van sport in de talloze binnensportaccommodaties die Nederland rijk is. Dat houdt hen op de been, maakt ze weerbaar en draagt veel bij aan hun gezondheid en sociale welzijn. Wij hebben er een groot vertrouwen in dat de binnensport de accommodaties net als eerder al de buitensport, volledig conform de richtlijnen van het RIVM open zullen stellen.”