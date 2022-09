Ook PFAS van Chemours komt via België in Westerschelde

Daarover maakt de Nederlandse overheid zich achter de schermen al zeker een jaar grote zorgen, schrijft Zembla na inzage in documenten die in handen zijn van het tv-programma.

Rijkswaterstaat stelt in een vertrouwelijke brief aan de Vlaamse overheid dat Nederland door de lozingen van Indaver niet kan voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. De lozingen leiden tot een ‘verboden achteruitgang’ van de waterkwaliteit. Indaver is onder meer verantwoordelijk voor de verwerking van het PFAS-afval van Chemours in Dordrecht. ,,Zo komt het afval van Chemours via een achterdeur dus toch weer ons land binnen’‘’, aldus milieuchemicus Chiel Jonker van de Universiteit Utrecht.

In februari van dit jaar heeft Rijkswaterstaat in een vertrouwelijke brief uitvoerig bezwaar gemaakt tegen een uitbreiding van de vergunning van Indaver. In de brief, die is verzonden namens minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), wordt gesteld dat Nederland door de lozingen van de Antwerpse afvalverwerker niet aan Europese wetgeving voor waterkwaliteit kan voldoen.