Ook Jelle Brandt Corstius slachtoffer misbruik: Zijn woord tegen het mijne

De precieze omstandigheden van het misdrijf, waaronder de dader, het tijdstip en de locatie, worden daarom niet genoemd. Wel schrijft hij om wat voor soort misdrijf het ging. 'In het prille begin van mijn televisiecarrière ben ik tijdens mijn werk gedrogeerd en gedwongen tot orale seks, wat verkrachting is. Toen hij mij ook anaal wilde verkrachten nam een overlevingsinstinct het over en ben ik naar buiten gevlucht.'



Dat het échte verhaal niet opgeschreven kan worden, vindt Corstius frustrerend. Hij hoopt op meer verhalen van andere slachtoffers. 'Dat zou helpen. Maar die komen alleen maar tevoorschijn als ik met een gedetailleerder verhaal kom. Maar dat gaat dus niet. Dat is mijn probleem. En het probleem van de vele anderen die in hetzelfde schuitje zitten. Bij elk verhaal dat de afgelopen tijd verscheen, zitten tien verhalen die nooit kunnen worden verteld.'



Behalve voor de slachtoffers deelt hij zijn verhaal ook 'voor alle HR-managers, leidinggevenden, teamleiders en vertrouwenspersonen. Maak de drempel zo laag mogelijk om dit soort misstanden te melden. En als iemand het meldt, neem het dan serieus.'



Jelle Brandt Corstius begon zijn carrière onder meer als redacteur bij Barend & Van Dorp waar hij van 2002 tot 2005 werkte. Daarna woonde hij van 2005 tot 2010 in Moskou, waar hij werkte als correspondent voor Trouw, De Standaard en mensenrechtenmagazine Wordt Vervolgd.