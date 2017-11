Ook in hoger beroep 30 jaar cel en tbs voor kruipruimtemoord

Jihadverdachte Laura H. veroordeeld, maar hoeft niet meer terug in cel

14:24 De rechtbank in Rotterdam vindt bewezen dat H. schuldig is aan voorbereidingshandelingen voor het plegen van terroristische misdrijven. De rechtbank acht niet bewezen dat ze lid was van de radicaalislamitische terreurgroep IS. Van dat feit is ze vrijgesproken.