Ook in beroep geen getuigenverhoor van familie Endstra in erfeniskwestie

Het gerechtshof in Amsterdam heeft zijn verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor afgewezen. Van Essen had aan de hand van dat getuigenverhoor willen aantonen dat hij recht heeft op ettelijke miljoenen, die hij in het verleden bij Endstra zegt te hebben geïnvesteerd. De rechtbank wees het verzoek eerder ook af.



Van Endstra is bekend dat hij voor kopstukken uit de onderwereld geld belegde. Volgens een van die kopstukken (de in 2005 geliquideerde John Mieremet) gold hij als 'de bankier van de onderwereld'. Endstra werd in 2004 in Amsterdam doodgeschoten. Van Essen werd zelf in 1999 door het hoofd geschoten, maar overleefde deze aanslag.