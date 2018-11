Ook elders in Nederland schade aan huizen door droogte

oproepGisteren werd bekend dat in het Gelderse Zevenaar tientallen huizen scheuren vertoonden door de droogte en de lage grondwaterstand die daarvan het gevolg is. Maar Zevenaar is niet de enige plek in Nederland waar huizen schade vertonen. Ook uit Utrecht, Gorinchem en Poortugaal komen nu meldingen binnen van woningen met zwaar aangetaste muren en vloeren.

Bewoners vermoeden na het lezen van het verhaal dat de schade ook bij hen door de droogte is veroorzaakt. ,,Ik woon in de Malakkastraat in Utrecht en heb ook ineens een scheur in de muur van de oude aanbouw”, zegt Wiebke Pittlik. ,,En twee buren ook.”

Ingeborg van IJken uit Gorinchem heeft hetzelfde probleem. ,,Dit jaar merk ik een onevenredige toename van scheurvorming in mijn woning. De scheuren zitten in binnenmuren. Daarnaast voelt het sinds deze zomer alsof een deel van de vloer in de hal wat is verzakt. Ik woon in Gorinchem en mijn huis uit 1925 is op staal gebouwd. Trillingen van passerende vrachtwagens verergeren de scheuren.”

In Limburg gaat het Waterschap Limburg onderzoeken of ook daar huizen zijn verzakt of scheuren vertonen als gevolg van de droge zomer. Bestuurder Har Frenken geeft tegenover dagblad De Limburger aan dat hij hoopt dat hij daar volgende week duidelijkheid over kan scheppen. In Zaanstad verzakte eerder deze zomer al een aantal woningen door de droogte.

Kenners vermoeden dat er nog veel schadegevallen bij zullen komen. Volgens ingenieursadviesbureau Sweco staan naar schatting 750.000 tot 1 miljoen woningen in kwetsbare gebieden op funderingen die last kunnen krijgen van een lage grondwaterstand. ,,En het is niet zo dat schade direct na één droge zomer zichtbaar is. Er zullen een hoop gedupeerden zijn, maar hoeveel precies is moeilijk in te schatten.”

Heeft u sinds deze zomer ook last van scheuren in uw woning? Stuur een mail met daarin uw naam, woonplaats en een foto van de scheur(en) naar oproep@persgroep.nl. De redactie gebruikt uw persoonsgegevens voor redactionele doeleinden. Meer informatie vind u in ons privacy statement.

Volledig scherm Scheur in een woning in Utrecht © Wiebke Pittlik

Volledig scherm Scheur in een buitenmuur in Utrecht © Familie Baars