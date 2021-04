Ook deze keer moet Koningsdag sober blijven: politie alert op drukte en excessen

Koningsdag moet dit jaar, vanwege de coronamaatregelen, opnieuw sober gevierd worden. Volksverhuizingen voor massale samenkomsten in de grote steden zijn niet gewenst. Ook het bezoek van de koninklijke familie (aan Eindhoven) speelt zich voornamelijk online af. De geplande versoepelingen van het kabinet, met de middagopenstelling van de terrassen en winkelen zonder afspraak, gaan pas een dag later in. Toch zijn bestuurders en toezichthouders in de grote steden alert: enkele grote steden roepen hun inwoners expliciet op thuis of in de eigen buurt te blijven.



Eindhoven, de stad waar de koning zijn verjaardag viert, vraagt alle Eindhovenaren thuis te blijven. ,,We verzoeken iedereen de dag die we voor de koning, koningin en de prinsessen hebben georganiseerd digitaal te volgen.” Steden als Utrecht, Den Haag en Groningen laten weten geen extra maatregelen te nemen, maar ‘de drukte wel goed te monitoren’. In geen van die steden staan (grote) activiteiten gepland. Wat er is georganiseerd, is online te volgen. In Rotterdam is al besloten om de wegen naar het Kralingse Bos de hele Koningsdag preventief af te sluiten.



Burgemeester Halsema van Amsterdam, de stad die op een ‘normale’ Koningsdag overloopt door ruim 300.000 bezoekers van buiten, stelde al ‘dat Koningsdag zo grondig mogelijk is voorbereid’. ,,Er zal worden gehandhaafd op excessen.” De NS verwacht niet dat mensen ‘en masse’ naar Amsterdam reizen. ,,Maar we monitoren de hele dag of het te druk wordt, want het is moeilijk in te schatten.”