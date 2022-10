Ook de hond krijgt een jas aan als het regent: ‘Je moet dieren niet behandelen als poppetjes’

dierendagSteeds meer baasjes kopen een jasje of trui voor hun hond, signaleert dierenspeciaalzaak Pets Place. Is het commerciële onzin of pure noodzaak? ‘Puck en Nino vinden het gewoon lekker.”