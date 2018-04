Ook Boeings van Nederlandse maatschappijen extra gecontroleerd

Afgelopen dinsdag ontplofte een motor van een Boeing 737 van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. Uit de eerste resultaten van het onderzoek naar dat voorval blijkt dat er waarschijnlijk sprake was van metaalmoeheid. Voor de FAA was het aanleiding om te komen met aangescherpte richtlijnen.



In Nederland vliegen vier maatschappijen met het bewuste toestel: Transavia, KLM, TUI en Corendon. Volgens een woordvoerder van Transavia worden de 42 Boeings van de maatschappij na een recente waarschuwing van de EASA, de Europese evenknie van de FAA, extra gecontroleerd. ,,Die waarschuwing kregen we naar aanleiding van een eerdere bevinding. We zijn dus al bezig met inspecteren en dat doen we tot we ze allemaal gehad hebben. De controles moeten uiterlijk eind dit jaar zijn afgerond." Dit betekent niet dat de toestellen tot die tijd aan de grond blijven. ,,Het is slechts bedoeld als een extra controle", aldus de woordvoerder.

Volledig scherm Een Boeing 737-800 van Transavia. © ANP

Geen onregelmatigheden

KLM bevestigt dat deze controles daar ook plaatsvinden omdat de maatschappij eveneens de EASA-richtlijnen volgt. Bij hen gaat het om 50 Boeings. Een woordvoerder laat weten: ,,We inspecteren op regelmatige basis al onze toestellen. Tot op heden zijn er geen onregelmatigheden gevonden. Veiligheid is voor ons een topprioriteit."



TUI geeft aan dat er sprake is van een ,,vast onderhoudsprogramma" voor de vliegtuigen. Zij hebben 23 Boeings in bezit. Bij Corendon gaat het om 14 toestellen, maar die maatschappij kon tot nu toe nog geen toelichting geven op de nieuwe maatregelen.

Uitzonderlijk

De Boeing 737-700 van Southwest Airlines was dinsdagavond onderweg van New York naar Dallas toen plotseling één van de motoren ontplofte. Daardoor brak een ruit en werd een vrouw gedeeltelijk naar buiten gezogen. Zij raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis.



Volgens luchtvaartexpert Benno Baksteen is het zeer uitzonderlijk dat een vliegtuigmotor ontploft. Een dergelijke ontploffing had bovendien geen schade aan het vliegtuig moeten opleveren. Southwest Airlines doet momenteel onderzoek naar het voorval.