Ook bij Janssen-vaccin sterfgeval door stolselprobleem, verband met prik nog niet aangetoond

Badr T. (21) met strafblad van 17 kantjes weet niets van Whats­App-frau­de van 25.000 euro

7 april Meer dan 25.000 euro zou onder leiding van Badr T. op slinkse wijze via WhatsApp zijn afgetroggeld van een hele serie willekeurige slachtoffers. Vooral in Utrecht en Maarssen waren er veel gedupeerden, die zo’n 1500 euro per persoon verloren. Dat de fraude gepleegd werd via een telefoon in zijn bezit zegt volgens verdachte Badr T. helemaal niets.