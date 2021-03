Ook advocaat Bouchikhi vrijgepleit van lekken aan bende Ridouan Taghi

In augustus vorig jaar verspreidde het Openbaar Ministerie een inmiddels berucht proces-verbaal onder procespartijen in het liquidatieproces Marengo. In het document stelt het OM dat verschillende advocaten in de zomer van 2015, tijdens een ander onderzoek rond de bende van Taghi, vertrouwelijke onderzoeksinformatie zouden hebben gelekt.

Beschuldigingen onderuitgehaald

De conclusie is nu dat Bouchikhi geen vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld, aldus de deken na zijn afgeronde onderzoek. ,,Op basis daarvan is duidelijk geworden dat het OM niet kon stellen dat Bouchikhi heeft gelekt”, stelt Le Large. Ook de beschuldiging dat hij contant geld zou hebben aangenomen is onderuitgehaald. „Onder meer uit onderzoek naar de administratie is van contant geld niets gebleken.” De deken is van mening dat de advocaat dan ook ten onrechte is beschuldigd door het OM. ,,De naam van advocaat Bouchikhi is ten onrechte beschadigd. Dat is voor hem persoonlijk heel pijnlijk en het heeft hem zakelijk ook schade opgeleverd. Hij heeft cliënten verloren.”