Ooit de belangrijkste polder van Nederland, nu gaan de Belgen er los

SCP: Nederland ontkerke­lijkt in rap tempo

0:57 Nederland ontkerkelijkt in een hoog tempo en de teruggang van het christelijk geloof blijft doorzetten. Maar jongeren binnen de protestantse kerken blijken juist gemotiveerder in het zoeken naar houvast in het geloof. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vast in het woensdag verschenen rapport 'Christenen in Nederland: diversiteit en verandering'.