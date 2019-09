Ooggetuigen: 'Tiener met hoodie schoot twee keer op advocaat, echtgenote stond erbij’

De 44-jarige advocaat Derk Wiersum die vanochtend vlak voor zijn huis in Amsterdam is geliquideerd, is ten minste twee keer onder vuur genomen door een jongen met een hoodie. Dat zegt een buurtbewoner die vlakbij de plaats delict woont tegen deze nieuwssite. Volgens andere omwonenden stond de echtgenote van de raadsman bij het slachtoffer toen de hulpdiensten arriveerden. ,,Ik hoorde twee harde knallen en zag daarna een jongen langs mijn huis rennen.”

Of de buurman de jongen goed heeft kunnen zien? ,,Nee, die jongen rende zo ongelofelijk hard, die was zo weer uit het zicht verdwenen. Bovendien droeg hij een hoodie en was hij volledig in het zwart gekleed. Nee, een duidelijk signalement heb ik aan de politie niet kunnen geven. Ik hoop dat ze hem pakken, want dit zijn absoluut geen prettige toestanden.”

‘Een vriendelijke man’

Wiersum woonde al langere tijd in de straat waar hij vanochtend vroeg om 07.30 uur onder vuur werd genomen, bevestigen buurtbewoners. ,,Het was een vriendelijke man. Als we elkaar op straat tegenkwamen, zei hij altijd vriendelijk gedag. Een fatsoenlijke vent, eigenlijk niets op aan te merken”, vertelt een buurman die al ruim veertig jaar in de straat woont.

Al urenlang is het een komen en gaan van hulpdiensten, zegt de oudere bewoner terwijl hij vanuit zijn woonkamer naar buiten kijkt. De politie doet met tientallen (forensisch) rechercheurs sporenonderzoek. Er wordt onder meer gezocht naar hulzen en bandensporen.

,,De hele straat is afgezet vanwege al die forensische toestanden bij mij voor de deur”, vertelt de buurman, die zelf ook kort met de politie heeft gesproken. ,,Iedereen wordt vriendelijk verzocht naar binnen te gaan zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Logisch, vlak na de schietpartij stond de hele straat vol met mensen.”

‘Vrouw stond bij raadsman’

De vrouw van de raadsman stond bij het slachtoffer toen de hulpdiensten arriveerden, zeggen andere buurtbewoners. Of zij echt bij haar man stond toen de schietpartij plaatsvond, weet de politie niet. Zij is in ieder geval niet gewond geraakt; behalve Wiersum zijn er geen slachtoffers, aldus de zegsvrouw.

De 44-jarige Wiersum werd vanwege zijn betrokkenheid bij het liquidatieproces rond het criminele kopstuk Ridouan Taghi al eerder bedreigd en sprak met collega’s over de noodzaak van beveiliging. De politie surveilleerde vaker dan gebruikelijk in zijn buurt, bevestigen ook buurtbewoners.

,,Het klopt dat ik de laatste tijd vaker een politieauto door onze straat zag rijden, maar daar zocht ik eerlijk gezegd niets achter. Echt ongelofelijk dat dit plaats heeft kunnen vinden. Ik woon hier nu al langer dan veertig jaar, maar zoiets is hier echt nog nooit gebeurd.”

‘Echtgenote vreesde hiervoor’

Dat beamen ook andere omwonenden. ,,Ik hoorde knallen en dacht dat het om een inbraak ging,” zegt buurtbewoner Arend Blok. Hij kende de 44-jarige advocaat naar eigen zeggen goed. Hun kinderen zijn van dezelfde leeftijd en spelen regelmatig samen. ,,Ik had geen seconde gedacht dat het schoten konden zijn. Pas toen mijn dochter naar buiten liep en zei dat de hele straat was afgezet met linten, wist ik dat het mis was.”

Blok zegt dat de vrouw van Wiersum al langer vreesde voor het leven van haar man. ,,Al een tijd reed ieder half uur een politieauto’s door de straat. Maar recent heb ik die surveillances niet meer gezien. En dan gebeurt er dit.” Een bewoner van de nabijgelegen bed-bad-broodopvang Van Walborg zegt wakker te zijn geworden door de knallen. ,,Ik schrok wakker door een hard geluid – ‘drrrr’, hoorde ik. Maar ik heb niets gezien.”

Twee jonge kinderen

Een andere buurman kan zijn tranen amper bedwingen. ,,Hij heeft twee jonge kinderen. Zijn dochter fietst normaal met mijn kinderen mee naar school. Vanochtend kwam ze niet, ze mocht niet weg. Later hoorde ik wat er gebeurd is. Verschrikkelijk. Niet normaal dit”, stamelt hij in gesprek met AT5. ,,Zijn zoon tennist met mijn zoon. Ja... Echt verschrikkelijk. Niet normaal dit.”

In de zoektocht naar de dader heeft de politie een Burgernet-melding uitgedaan. Daarin wordt mensen gevraagd uit te kijken naar een slanke 16- tot 20-jarige man, van ongeveer 1.75 meter. Hij is inderdaad in het zwart gekleed en draagt een hoodie. Over de klopjacht op de dader of daders kan de politie vooralsnog niets meer vertellen.

Afzetting

Vanwege de liquidatie is de omgeving afgezet voor onderzoek. De politie meldt dat die afzetting er nog enkele uren zal zijn en heeft op de plek van de moord een tent opgezet. Het forensisch onderzoek op de plaats delict is nog in volle gang en in de omgeving wordt uitgebreid buurtonderzoek gedaan.