Ooggetuigen terrasdrama Deventer geschokt: ‘Dit was ongekend heftig’

video Zeer grote brand in zalencen­trum en cafetaria in Loil bij Didam onder controle

9:32 De grote brand die vannacht in zalencentrum Lara in het Gelderse Loil woedde, is onder controle. Dat zegt een woordvoerder van de brandweer. De bewoners van acht huizen, die door de politie uit voorzorg zijn ontruimd, zijn opgevangen in de pastorie. Bekeken wordt wanneer ze kunnen terugkeren.