Ooggetuige: Plunderingen met pistolen en machetes op verwoest Sint-Maarten

Op het eiland Sint Maarten zijn na orkaan Irma plunderingen geweest. ,,Mensen liepen bewapend op straat met pistolen en machetes'', vertelt een ooggetuige. ,,De situatie is zeer ernstig. Niemand weet wat ze moeten doen, omdat er geen contact met Nederland is. De lokale overheid is ingestort.''